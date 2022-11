Steeds meer schoentjes gevuld met gratis speelgoed: ‘Schaamte is groot'

Sinterklaas komt dit weekend weer aan en daar bereiden de speelgoedbanken en ruilpunten zich dit jaar extra goed op voor. Want waar voorheen vooral minima bij hen aanklopten, zijn het nu ook vaak werkende ouders die de dure decembermaand niet meer kunnen betalen.

In het winkeltje van Ans en Charles kunnen ouders die het niet zo breed hebben, gratis speelgoed uitzoeken. Dat waren voorheen veelal mensen met een minimuminkomen. Maar door de stijgende inflatie en hoge energieprijzen ruilen ook mensen met een betaalde baan, de speelgoedwinkel in voor tweedehands alternatieven. “Die mensen bellen vol schaamte op om te vertellen dat ze ook graag langs willen komen omdat ze niet meer rondkomen.”

“We zien een verschuiving. Veel bekende gezichten die ons de afgelopen twee jaar keihard nodig hadden, zijn nu nog niet langs geweest”, vertelt Ans van den Broek, van Pompidom speelgoed in Deurne. “We worden nu opgebeld door gezinnen die met z’n tweeën werken, maar wakker liggen over hoe ze dit jaar Sinterklaas gaan vieren. Want die hebben die extra toeslagen niet."

Ze hebben de afgelopen weken al veel schrijnende verhalen gehoord. Zelfs van mensen die hen voorheen sponsorden. “Iemand die ons in juli nog een sponsor was stond in november met tranen in z’n ogen op de stoep", vertelt Ans. "Hij legde uit dat zijn kinderen gewend zijn om royaal Sinterklaas te vieren, maar dat het niet meer kan. Toen zeiden we, carte blanche. Doe alsof het zoals elk jaar is en pak wat je nodig hebt. Er komt een dag dat het hem weer goed gaat en dan kunnen wij hem ook weer bellen.”

Bij Pompidom zijn ze klaar voor de komst van alle extra hulpsinterklazen. Het magazijn en de zolder van Ans staan nog helemaal vol, dus er is voldoende voorraad. "De werkende mensen, de minder bedeelden, iedereen is bij ons welkom om een cadeautje uit te zoeken", besluit Charles. "Het is alleen vaak een drempel die ze over moeten."