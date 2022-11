Automobilist (47) crasht na wilde achtervolging op A27 en A58

Een 47-jarige automobilist is dinsdagochtend vroeg rond halfvijf opgepakt in Hilvarenbeek. De aanhouding volgde op een wilde achtervolging over de A27 en A58. Op de afrit bij Hilvarenbeek crashte de automobilist en kwam tot stilstand nadat hij twee lantaarnpalen had geraakt.

De achtervolging begon op de A27. De politie wilde rond vier uur bij Geertruidenberg de auto waarin de man zat, controleren en ze zette de volgtekens aan. Maar in plaats van af te remmen ging de man ervandoor. Met een hoge snelheid reed hij al slingerend over alle rijstroken verder. Meerdere politiewagens zetten de achtervolging in die verder ging op de A58. Bij de afrit hij Hilvarenbeek vloog de auto uit de bocht en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Vervolgens probeerde de bestuurder weg te rennen, maar hij werd na een korte achtervolging aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiebureau. De man bleek onder invloed te zijn van verdovende middelen. In zijn auto werd niets strafbaars aangetroffen. Waarom de man op de vlucht sloeg is niet duidelijk. Ook heeft de politie geen woonadres van de man.