Een Romeinse hoofdweg door Altena: het bewijs brokkelt verder af

Liep er lang geleden een belangrijke Romeinse (hoofd)weg door het gebied dat we nu kennen als de regio Altena? Kees van Maastrigt (82) van de Archeologische Vereniging Altena probeert al decennialang een antwoord te vinden op die vraag.

"Mijn boek De zilveren eeuw van de Romeinen in Altena verschijnt binnenkort en gaat over die mogelijke Romeinse hoofdweg in Altena", aldus Van Maastrigt. "In die tijd was er namelijk volop bewoning in dit gebied. Dat blijkt uit de vele bodemvondsten, waaronder de vondst in 2012 van twaalf urnen met daarin resten van gecremeerde mensen in Veen."

Speculaties van een Romeinse hoofdweg dwars door de huidige regio Altena zijn er al lang, héél lang. "Er zijn heel veel aannames dat er zo'n hoofdweg heeft gelopen", vertelt Van Maastrigt. "Aannames én speculaties die door velen zijn overgenomen en daardoor het karakter van waarheid hebben gekregen."

"Natuurlijk waren er ook (Romeinse) wegen in die tijd in de regio Altena, maar dat waren vooral plaatselijke of lokale wegen. Ik heb geen enkel concreet bewijs gevonden dat er een hoofdweg liep door de regio. Niemand heeft tot nu toe hét bewijs gevonden, ik geloof er niet meer in", vertelt Van Maastrigt, die voor zijn boek bergen met literatuur en documenten heeft doorgespit.