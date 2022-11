Dit is het peperdure penthouse van 'La Strijbosch' en het staat te koop

‘De Coco Chanel van Eindhoven ‘La Strijbosch’ gaat haar penthouse verlaten.’ Zo wordt de verkoop van het luxe penthouse van de Eindhovense modediva Marjan Strijbosch door haar makelaar aangekondigd. Het stulpje staat te koop voor bijna 3,5 miljoen euro. Het penthouse staat daarmee in de Funda top drie van duurste woningen in Eindhoven.

Haar penthouse in Eindhoven krijgt dus een nieuwe eigenaar, voor 3.450.000 euro om precies te zijn. Dat is althans de vraagprijs.

Haar leeftijd wil ze nooit geven, maar ze zegt zelf 'forever 39' te zijn. Ze is net terug van de yoga als we haar spreken. "Ik bezit gewoon te veel huizen. We huren ook nog ieder jaar voor een aantal maanden een villa in bijvoorbeeld Bali."

"Het is zo jammer. Het is het mooiste wat ik heb, maar ik ben er bijna nooit. Ik gebruik het alleen om cocktails te drinken met vriendinnen." Strijbosch doet haar verhaal telefonisch van uit Florida waar ze ook een huis heeft.

Van binnen heeft ze het een Hollywooduitstraling gegeven. Het penthouse diende dan ook als decor voor tv-opnames en fotoshoots. Eerder wilde ze nog niet verkopen en kwam het te huur te staan voor 13.000 euro per maand.

Het staat pas net te koop, maar vorig jaar kreeg ze al een bod. "Ik heb vorig jaar een bod gehad van 4,3 miljoen euro. Dat heb ik niet aangenomen. Ik vroeg vijf miljoen euro. De makelaar is nu geweest en zei dat ik moest zakken."

Strijbosch begon met een klein zaakje met zelfontworpen kinderkleding in Breda en groeide uit tot een selfmade multimiljonair. Ze is groot geworden door haar modewinkel Jaguar Mode, dat ze in 2015 verkocht. Voor haar bruiloft van vijf jaar geleden had ze Gordon als trouwambtenaar. Over de precieze kosten van het feest liet ze alleen los dat je er een leuke Rolls-Royce van kan kopen.

