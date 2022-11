366 arbeidsmigranten net over de grens? Dat vinden ze in Riel veel te veel

De inwoners van het dorp Riel zijn erg bezorgd over de komst van een grote groep arbeidsmigranten net over de gemeentegrens met Tilburg. Op die plek wordt een nieuw complex voor 366 arbeidsmigranten gebouwd. Het plan is gesmeed door de gemeente Tilburg maar de inwoners van Riel zien het helemaal niet zitten. Ze maken zich zorgen om het groot aantal migranten dat opgevangen gaat worden zo dicht bij het dorp, zo bleek dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst in Tilburg.

In totaal 366 arbeidsmigranten kunnen maximaal een jaar wonen in het complex van vijf etages hoog, dat van buiten omgeven zal worden door groen. De arbeidsmigranten gaan werken in Tilburg, vooral in de logistiek. De gemeente Tilburg wil tot 5000 arbeidsmigranten huisvesting bieden de komende jaren. Het complex aan de Rielseweg ziet de gemeente als een van de mogelijkheden.

Roy van Gorkom is raadslid in Goirle en lid van de klankbordgroep die met de gemeente kon meedenken. "We zijn door Tilburg neergesabeld. De werkelijke zorgen die we hebben geuit, daar heeft de gemeente niets mee gedaan."

Het uitzendbureau schetst een beeld van werknemers die zich vermaken rondom het groene gebouw met fietsen, voetbalveldjes, picknickbanken en een fitnessruimte. En de mensen uit Riel mogen gratis gebruik maken van diezelfde sportschool.

Maar ook de gemeenteraad en het gemeentebestuur van Goirle, waar Riel onder valt, zijn sceptisch over de plannen van hun buurgemeente. Goirle had net besloten alleen maar aan kleinschalige opvang te doen. Nu komt Tilburg net over de grens met zo'n grootschalig complex op de proppen. "We zijn nog in gesprek met Tilburg", zegt wethouder Liselotte Franssen. "Maar het is duidelijk dat we niet zitten te wachten op grootschalige opvang."

Wethouder Yusuf Çelik van de gemeente Tilburg vindt dat de Rielseweg een goeie plek is voor de nieuwe huisvesting van arbeidsmigranten. En ook al benadrukt hij dat er nog niets besloten is, het lijkt erop dat het Tilburgse gemeentebestuur wil vasthouden aan deze plek. Çelik: "Nederland drijft op arbeidsmigranten. We hebben alle handjes nodig. We kiezen voor grootschalige opvang omdat we dan beter zicht hebben op de kwaliteit."