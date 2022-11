Tijdens 11-11 drink je in Bossche binnenstad bier uit een statiegeldbeker

Tijdens de Elfde van de Elfde drinken carnavalsvierders in Den Bosch geen bier uit plastic wegwerpbekers, maar uit statiegeldbekers. Iedereen die aan de bar wat bestelt, betaalt 50 cent extra voor de hardcup. “Die plastic wegwerpbeker is zo slecht voor het milieu. Daar moeten we mee stoppen”, zegt eigenaar van Stadsherberg ’t Pumpke, Otto van Groenendaal.

Bij alle kroegen staat tijdens de Elfde van de Elfde een flinke stapel hardcups klaar achter de bar. In de Bossche binnenstad, waar komende vrijdag de opening van het carnavalsseizoen wordt gevierd, zal buiten nergens een plastic wegwerpbeker te vinden zijn. “Je ziet de hardcups al vaker op festivals of kleinere evenementen. We willen nu testen of het systeem ook werkt tijdens grote evenementen zoals carnaval”, zegt Bernard Kuenen, voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland Den Bosch en eigenaar van café da Silva uit. Van Groenendaal vult aan: "Normaal is het een stuk makkelijker om zoiets te organiseren, omdat het gaat om een afgesloten festivalterrein. Tijdens een groot evenement in de openbare ruimte moet iedere kroeg meedoen met het systeem. Anders mislukt het zeker." Daarom krijgen Bossche cafés en kroegen alleen een vergunning voor 11-11 als zij meedoen aan de proef.

"Die bergen plastic afval na een evenement, dat kan écht niet meer."

Een voordeel van de proef is dat de carnavalsvierders niet meer struikelen over de enorme berg plastic die op straat ligt. “Na elk evenement in Den Bosch ligt de hele binnenstad vol. Dat kan écht niet meer. We moeten denken aan het milieu”, zegt de eigenaar van ’t Pumpke. "De statiegeldbekers zijn nu alleen buiten verplicht, dus binnen krijg je je biertje nog gewoon uit een plastic wegwerpbeker of glas."

“Als ondernemer ben je heel bang dat er te weinig statiegeldbekers zijn.”

Na maanden van voorbereiden, werden deze week de statiegeldbekers naar de Bossche binnenstad gebracht. “We hebben eerst 90.000 bekers geleverd aan de horeca. Maar als ondernemer ben je natuurlijk bang dat er te weinig statiegeldbekers zijn. Dus op twee pleinen in de binnenstad staan 70.000 extra bekers klaar. In totaal staan dus 160.000 hardcups klaar”, zegt Mark Goossens, eigenaar en leverancier van DrinkCup.

Het bedrijf Drink Cup levert de hard plastic bekers aan alle Bossche horecazaken (foto: Megan Hanegraaf).

Elk horecabedrijf heeft vooraf aangegeven hoeveel cups ze willen huren. Omdat elke zaak meedoet aan de proef, kunnen bezoekers overal hun statiegeldbeker inwisselen. “Als je een nieuw drankje bestelt en je levert je beker in, dan betaal je natuurlijk géén statiegeld. Maar als je je beker kwijtraakt of toch op de grond gooit, dan koop je voor buiten een nieuwe beker voor 50 cent”, zegt Goossens.

"De hardcups zijn een stuk goedkoper dan de plastic wegwerpbekers."

De meeste horecaondernemers zijn hoopvol. "Voor de medewerkers is het makkelijker om snel een biertje te tappen in zo'n cup. Zo heb je sneller je biertje", zegt Kuenen met een glimlach. "En het is een stuk goedkoper dan het inkopen van plastic bekers." Maar er zijn ook nadelen voor ondernemers. "Alle bekers die worden ingeleverd, moeten wij omspoelen. Dat kost tijd en extra personeel. En de collega's die een buitenbar zonder spoelbak hebben, moeten een oplossing verzinnen." Na de Elfde van de Elfde evalueren de ondernemers, gemeente en DrinkCup de resultaten van de proef. Valt die positief uit, dan drinken Oeteldonkers in de toekomst alleen nog maar uit een statiegeldbeker.