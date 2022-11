Roel is op plekken geweest waar eigenlijk geen mens mag komen

Brabants Landschap bestaat negentig jaar en trakteert daarom op een app met de mooiste wandelingen door onze provincie. Presentator en natuurliefhebber pur sang Roel Diepstraten laat in de Omroep Brabant televisieserie 'Op Pad' zien om welke wonderschone plekjes en routes het gaat en hoe de app werkt. En hij kwam op plekken waar normaal gesproken geen mens mag komen. De eerste van de zeven afleveringen is op 15 november om kwart over vijf te zien.

Jacky Goossens Geschreven door

Wie denkt dat een door de wol geverfde kenner van het Brabantse landschap als Roel Diepstraten niet meer is te verrassen: echt wel. Voor de opnames van dit bijzondere derde seizoen van Op Pad kwam zelfs hij op voor hem nieuwe, onbekende plekken. “Het meest bijzonder was misschien wel de natuurbrug bij Leende-Leenderheide. Daar mag normaal gesproken geen mens komen, maar ik mocht er met beheerder Fons van den Hout een kijkje nemen en opnames maken. We zagen zowaar een salamander oversteken toen we er waren. En al mag je als wandelaar niet óp de brug, je kunt er wel op afstand dieren proberen te spotten.”

Roel met Fons van den Hout op de natuurbrug

“Ze kunnen als geen ander uitleggen wat er achter de schermen allemaal gebeurt en waarom”

Anders dan in de twee voorgaande seizoenen van Op Pad, komen deze keer ook natuurbeheerders aan het woord. Roel: “Ze kunnen als geen ander uitleggen wat er ‘achter de schermen’ allemaal gebeurt om ons Brabantse landschap mooi en op peil te houden. En vooral hoe en waarom ze doen wat ze doen.” Een goede zaak vindt Roel, omdat door die uitleg het belang van natuurbeheer in een context wordt geplaatst. Zo is hij in een van de afleveringen op pad met kuddebeheerster Marit Hidding van de Stichting Taurus. Taurus zet paarden en runderen in voor natuurbeheer en natuurbegrazing. “We waren met haar in het Dommeldal waar ze een aantal Schotse Hooglanders heeft lopen, prachtige beesten. Ze legt niet alleen uit hoe ze haar kudde beheert, maar ook waarom die grote grazers zo belangrijk zijn."

Roel met kuddebeheerster Marit Hidding

Waardoor je misschien toch met andere ogen naar deze hippies onder de grote grazers kijkt, wil Roel maar zeggen. "Het is een voorbeeldje van wat Op Pad te bieden heeft, maar echt, er is zo veel moois te zien in Brabant.” Hij hoopt dat de serie mensen net dat duwtje in de rug geeft om zelf aan de wandel te gaan. Met de nieuwe app van Brabants Landschap moet dat nog aanlokkelijker worden. Dus hup, aan die wandelschoenen!

“Je hoeft voor de wandelapp alleen maar naar de site van Brabants Landschap te gaan”