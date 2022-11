Peter Gillis mag geen arbeidsmigranten in Baarlo vestigen

Peter Gillis mag geen arbeidsmigranten vestigen op een voormalig racecircuit in het Limburgse dorp Baarlo. De Brabantse ondernemer en tv-persoonlijkheid wilde er 175 chalets bouwen, omdat de arbeidsmigranten niet meer terecht kunnen op een naburige camping van Gillis. Het racecircuit ligt tegenover die camping.

De gemeente Peel en Maas weigert de vergunning na toetsing op integriteit volgens de Bibob, de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Daaruit "komt naar voren dat er een ernstig gevaar is dat de vergunning gebruikt zal worden om (vermoedelijk) illegaal gegenereerd vermogen te benutten en mogelijk strafbare feiten te plegen", aldus de gemeente woensdag.

Het besluit is definitief. Gillis kon eerder reageren op een ontwerpbesluit, wat hij ook deed. Maar zijn reactie leidde niet tot een ander oordeel van de gemeente.

Een woordvoerder van Gillis kon woensdag niet direct een inhoudelijke reactie geven. "We bestuderen het besluit en komen daar later op terug", zei hij.

Peel en Maas legde Gillis onlangs een dwangsom van 1 miljoen euro op wegens het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten op camping De Berckt in Baarlo. Rond de dwangsom loopt nog een procedure, er komt waarschijnlijk begin december een hoorzitting over. Gillis wilde de op De Berckt gehuisveste arbeidsmigranten daarom onderbrengen op het tegenoverliggende terrein, maar ook dat mag niet.

Het is de zoveelste tegenslag voor Gillis en diens Oostappen Groep. De gemeente Valkenburg weigerde de Oostappen Groep onlangs een vergunning te geven voor een camping in het Limburgse heuvellandstadje. Ook daar volgde de afwijzing na een Bibob-onderzoek. De Oostappen Groep kocht camping Den Driesch in Valkenburg in november vorig jaar, en opende die zonder een exploitatievergunning aan te vragen. Burgemeester Daan Prevoo sloot de camping, waarop de vergunning alsnog werd aangevraagd. Vergeefs, Bibob haalde een streep door de rekening.

Ook de vergunningaanvraag voor een camping in Soerendonk sneuvelde op Bibob-onderzoek.

