Verkeerslichtinstallatie staat op omvallen na botsing: 'Levensgevaarlijk'

Een levensgevaarlijke situatie op de Hart van Brabantlaan in Tilburg. De paal van de verkeerslichtinstallatie bij de kruising met de Gasthuisring is afgebroken en hangt schuin boven de weg. Een deel van de lichten is uitgevallen. "Levensgevaarlijk", zegt de politie. De weg blijft de hele dag dicht.

De installatie brak af nadat een vrachtwagen met een oplegger er donderdagochtend tegenaan reed. De chauffeur vertelt dat hij op de kruising wilde keren, maar de bocht te kort nam. De zijkant van de vrachtwagen kwam toen tegen de paal van het verkeerslicht terecht. Sindsdien mag niemand meer doorrijden. De gemeente gaat verder over de reparatie van de verkeerslichten en de afhandeling met de vrachtwagenchauffeur. Rond twaalf uur zijn medewerkers druk in de weer met het demonteren van het verkeerslicht.