Carnaval zonder coronagolf: het kan weer zeggen deze deskundigen

Iedereen heeft zijn mooiste pèkse aan en schrobbelèr stroomt met liters uit de kruiken. Vrijdag gaat op de elfde van de elfde carnaval van start. Waar vorig jaar in diverse steden en dorpen nog beperkingen golden, gaat het feest nu volop los. Ook medici maken zich geen zorgen over een nieuwe coronagolf.

"Het risico op een nieuwe coronagolf is door de vaccinaties veel kleiner dan vorig jaar. Ik sta er nu relaxter in". Viroloog Ab Osterhaus, vorig jaar nog fel tegenstander van een carnavalsfeest op de elfde van de elfde, heeft er dit jaar geen problemen mee als mensen de kroeg ingaan om een fijnfisje te vieren.

"De besmettingen lopen terug. Wel wil ik erop aandringen dat mensen met een zwak immuunsysteem of mensen die in de risicogroepen zitten, zich niet mengen in het feestgedruis. Ze moeten zich terughoudend opstellen. En ook mensen die geen prik hebben gehaald, kunnen beter weg blijven uit de drukte."

Gevaccineerden die toch besmet worden met corona tijdens het hossen, zullen er weinig last van hebben. "Je kunt het vergelijken met een goede griep. Ook daar kun je goed ziek van worden met een slecht immuunsysteem," aldus de bekende viroloog.

Ziekenhuispersoneel

Ook de ziekenhuizen lijken niet met angst naar het elf-elffeest toe te leven. Er is geen enkele reden om volgende week preventief op te schalen qua personeel, aldus de woordvoerder van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

"Tot op heden valt het gelukkig mee. We zijn al over de najaarsgolf heen en landelijk gezien loopt het aantal opnames terug. Niemand heeft een glazen bol, maar we verwachten niet dat de start van carnaval voor een flinke piek zorgt in opnames. Er zijn ook andere festiviteiten geweest met veel mensen bij elkaar en daarbij zag je ook geen groot effect."