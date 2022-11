Twee gevlekte baby-hyena's uit hun holletje gekropen in de Beekse Bergen

Babynieuws uit de Beekse Bergen. In het Safaripark in Hilvarenbeek zijn twee jonge gevlekte hyena's geboren. Voor de bevalling heeft hyena-moeder Kipenzi een hol in de grond gegraven om haar pups, Dhakiya en Dayo, in te kunnen werpen.

De twee werden al in september geboren, maar het park maakt het nu pas bekend. "We willen altijd even afwachten hoe het met de dieren gaat. Bovendien komen jonge hyena’s de eerste maanden niet uit hun hol, dus hadden we geen beelden", legt een woordvoerder uit.

Dierenverzorger Mariska Vermeij-Van Dijk zegt dat het 'erg goed gaat' met de twee jongen, maar ook met moeder en vader. "Dhakiya is een Keniaanse naam en betekent intelligent. Voor het andere jong hebben we de Nigeriaanse naam Dayo gekozen en dit betekent 'vreugde komt'.”

Agressief

De gevlekte hyena is de grootste, agressiefste en luidruchtigste hyenasoort. Ze komen in het wild voor in Afrika ten zuiden van de Sahara, op woestijnen, savannes en in open bosgebieden. In de Beekse Bergen zijn ze te zien bij de wandelsafari.

Het leefgebied van deze dieren wordt steeds kleiner door het bouwen van steden en het aanleggen van wegen. Formeel is het geen bedreigde diersoort, wel wordt de populatie steeds kleiner.