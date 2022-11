Gewapende overvaller bedreigt medewerker Etos en haalt de kassa leeg

Wachten op privacy instellingen... Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Overvaller bedreigt medewerker Etos met steekwapen

Drogisterij Etos aan de Markiezaatsweg in Bergen op Zoom is donderdagochtend overvallen. Een man heeft een medewerker bedreigd met een steekwapen en daarna de kassa leeggehaald. Daarna is hij er vandoor gegaan. De politie heeft de dader opgepakt.