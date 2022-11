Romário's wervelende voeten vereeuwigd bij het Philips Stadion

Met 129 doelpunten in 148 wedstrijden voor PSV wist Romário de Souza Faria de harten van menig PSV fan te stelen. Zijn naam klinkt nog vaak in de liederen in het Philips Stadion en op 12 november keert de sterspeler terug in Eindhoven. De voeten die voor menig doelpunt hebben gezorgd, worden toegevoegd aan de PSV walk of Fame voorafgaand aan de wedstrijd PSV-AZ.

Liam Toll Geschreven door