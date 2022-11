Niemand kan meer om Flemming heen met nieuwe reclame op komst

De kans dat de naam Flemming bij iemand géén belletje doet rinkelen, is klein, zeg maar gerust zéér klein. Het gaat namelijk hard met de carrière van Flemminger Viguurs. De zelfverzekerde Vughtenaar stond meer dan een jaar in de Top40 met zijn nummer Amsterdam. En met een nieuw WK-reclamespotje in aantocht kan niemand komende weken om hem heen.

Liam Toll Geschreven door

"Het is een heel vet jaar geweest", zegt de 26-jarige muzikant trots. "Met heel veel vette hoogtepunten, mooie festivals en dan nu mijn debuutalbum." Een van zijn hoogtepunten was een optreden tijdens de Vrienden van Amstel Live, eerder dit jaar. "Dat was mijn grote droom die uitkwam."

Flemming is vanaf deze donderdag ook nog eens het gezicht van de WK-campagne die supermarktketen Albert Heijn lanceert. Daarvoor ging hij langs bij het Nederlands elftal. "Het was kicken om al die spelers te mogen ontmoeten." Hij is niet doodsbang dat het nummer wat hij maakte voor de WK-campagne misschien slecht ontvangen wordt. "Ik vind het eindresultaat echt mega vet en ik hoop dat Nederland het ook te gek gaat vinden." Op dit moment bezit Flemming nog één plek in de Top 40. Op nummer 23 staat zijn nummer Terug bij af wat hij samen met Ronnie Flex maakte. een jaar geleden bereikte hij met vier nummers in de Top 40 een waar hoogtepunt in zijn muzikale carrière. Zij wil mij en Automatisch bereikten toen ook de hitlijst. Flemming is na Davina Michelle de eerste Nederlandse artiest die vanaf zijn debuut een jaar lang onafgebroken in de Top 40 heeft gestaan. Tijdens Paaspop spraken we Flemming uitgebreid over zijn jongensdroom.