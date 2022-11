Pierre van Hooijdonk wordt commissaris bij NAC Breda

Pierre van Hooijdonk is de meest opvallende naam in de nieuwe organisatie van NAC Breda. De club maakte dit donderdag bekend. De oud-speler van NAC wordt in de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor het technisch beleid van de club.

Afgelopen zomer werd al bekend dat de lokale investeringsgroep NAC=BREDA de club overnam. Eerder leek het er even op dat de club zou worden overgenomen door de City Football Group, het bedrijf achter onder andere Manchester City en New York City. Maar dat leverde zoveel kritiek op van de fans, dat al snel de stekker uit die plannen werd getrokken. Kort daarop diende de groep lokale investeerders van NAC=BREDA zich aan. Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Cees Meeuwis, jurist Martijn Vermeeren, ondernemer Joyce van de Noort en organisatiedeskundige Rob Schaerlaeckens. Er wordt nog gezocht naar een algemeen directeur en een technisch directeur, die verantwoordelijk worden voor de invulling van essentiële functies binnen de club, zoals bijvoorbeeld een hoofd scouting en een hoofd jeugdopleiding. Pierre van Hooijdonk wordt als commissaris de toezichthouder technische zaken en gaat zich ook bezighouden met de ontwikkeling van de voetbalvisie, de technische plannen en het realiseren van de dagelijkse uitvoering binnen de club. Toon Gerbrands blijft als adviseur betrokken bij de club om zo verder te professionaliseren. Totdat er een nieuwe directie van NAC is , vervult hij ook daar een ondersteunende rol.