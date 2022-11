Eerbetoon voor overleden kermisicoon Luchtbuks Ria (101)

De gemeente Tilburg gaat onderzoeken of er een fotowedstrijd met trofee kan komen ter nagedachtenis aan luchtbuks Ria. Vorig jaar overleed het Tilburgse icoon op 101-jarige leeftijd. Ria van Dijk bezocht tachtig jaar lang de schiettent op de Tilburgse kermis en schoot elke jaar een foto van zichzelf.

Typisch Tilburgs Voordat de prijs een feit is gaat de gemeente eerst onderzoeken hoe de wedstrijd georganiseerd moet worden. "Het moet gaan om de mooiste foto van de kermis, niet alleen van de schiettent. Hoe het precies in zijn werk moet gaan wil ik nog overleggen met het kermisteam."

De officiële naam zou de "Ria van Dijk alias Luchtbuks Ria trofee" moeten zijn, legt initiatiefnemer Ron Antens van GroenLinks uit. Zijn motie werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad van Tilburg. "Ik heb contact gehad met de familie en zij wilden graag dat de volledige naam van Ria voorkwam in de naam voor de trofee."

Wethouder Marcelle Hendrickx liet donderdagavond tijdens de gemeenteraad weten het typisch Tilburgs te vinden om zo'n wedstrijd aan zo'n karakteristieke Tilburgse vrouw te verbinden. Het college wil de motie daarom graag uitvoeren.

Fotowedstrijd

De prijs wordt dus uitgereikt na een fotowedstrijd over de kermis. "We willen voor een zo'n breed mogelijk publiek de deelname beschikbaar maken", legt Antens uit. "Maar ja, we willen ook niet duizenden foto's binnen krijgen, dus we gaan wel naar criteria kijken."

De trofee moet volgens de partijen een echt Tilburgs symbool worden. Een Tilburgse kunstenaar moet het ontwerp maken. "Die krijgt dan ook echt de vrije hand in het ontwerp", zegt Antens. "Dat is een nieuwe verbinding tussen de cultuursector en de kermis."

Ria ging tot op hoge leeftijd elk jaar naar de kermis om te schieten, zoals in 2020.