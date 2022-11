Carrière kunstrijdster Van Zundert aan zijden draadje: 'Zit in geldcrisis'

"Alleen maar mooie herinneringen." Het ongeloof valt nog altijd van het gezicht van kunstrijdster Lindsay van Zundert uit Etten-Leur te scheppen als ze terugdenkt aan de Olympische Winterspelen van begin dit jaar in Peking. Maar of er een Olympisch vervolg komt, is nog zeer de vraag. "Ik hoop dat ik Milaan 2026 haal, maar ik weet niet of ik het vol kan houden zonder sponsors."

"Daar was ik heel blij mee", vertelt de Brabantse, die in Canada en Frankrijk aan de bak mocht. "Daar komen alleen maar rijdsters uit Amerika, Japan, Korea. De grote landen dus. En daar stond ik dan tussen. Dat was toch wel heel speciaal."

De net 17-jarige Van Zundert sierde afgelopen februari haar optreden in China op met een prachtige achttiende plaats. Weliswaar geen medaille, zoals Sjoukje Dijkstra (olympische kampioene in 1964) en Dianne de Leeuw in het verre verleden wel met edelmetaal huiswaarts keerden, maar voldoende om uitnodigingen te krijgen voor twee prestigieuze Grand Prix-wedstrijden.

Het tekent haar groeiende reputatie in de internationale kunstschaatswereld. Maar in eigen land is daar bar weinig van te merken. "Financieel is het bijna niet meer op te brengen", merkt Van Zundert op. "Ik zit eigenlijk in een geldcrisis. We zitten echt tegen het randje aan."

De kostenposten waar ze tegenaan loopt, zijn fors en lopen uiteen van coaches en reizen, tot jurkjes en natuurlijk de huur van een ijsbaan. Want ook die moet ze ophoesten in Breda, waar ze haar trainingen afwerkt. "IJs is heel duur. Daar moet ik nu gewoon in minderen. Terwijl ik juist dat ijs nodig heb om te verbeteren."

Van de schaatsbond hoeft ze niet al te veel te verwachten. "Die helpen wel, maar niet echt in grote bedragen. En ik vind het niet fijn om naar Heerenveen te verhuizen, waar ze een nieuw sportcentrum hebben gebouwd. Hier heb ik alles wat ik nodig heb. En ook mijn familie. Ik wil gewoon nog niet het huis uit. Al zou ik er wel één keer per week of om de twee weken een paar dagen willen trainen."