Automobilist vlucht voor politie en ramt huis: 'Muur moest gestut worden'

Een automobilist is donderdagavond met zijn auto tegen de gevel van een huis gebotst aan de Bisschopsmolen in Eindhoven. Dit gebeurde na een politieachtervolging. Hierbij is iemand gewond geraakt.

De bestuurder probeerde volgens een 112-correspondent tijdens zijn vlucht een stuk met zijn auto over het voetpad te rijden. "Het ging mis toen hij tussen de gevels van de huizen en twee geparkeerde auto’s door probeerde te rijden." Klem

Hij raakte met de auto de voorkant van een van de huizen. Dit huis raakte volgens de 112-correspondent flink beschadigd. "De muur moest gestut worden." Ook de geparkeerde auto’s liepen schade op. De automobilist zat na de crash klem. De agenten die achter hem aan zaten, konden hem aanhouden. Waarom de agenten achter de automobilist aan zaten, is nog niet bekendgemaakt.

De bestuurder van de auto was op de vlucht voor de politie (foto: SQ Vision).