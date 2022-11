Start lichtfestival GLOW: 'Blij dat we een projectie hebben op dit icoon'

De verwachtingen voor GLOW in Eindhoven zijn hooggespannen. Zaterdag begint het gratis lichtfestival en de organisatie verwacht 700.000 tot 750.000 bezoekers. “Ik heb het vermoeden dat het heel druk gaat worden omdat mensen behoefte hebben om bij elkaar te komen. Dat ze een gemoedelijk feest met elkaar willen vieren. En dat is GLOW,” zegt directeur Ronald Ramakers.

De organisatie is vooral blij ‘dat ze weer mogen’. In 2020 ging het lichtfestival niet door en in 2021 waren er coronamaatregelen, zoals toegangscontroles. “Vorig jaar zaten we met samengeknepen billen af te wachten of het doorging. De laatste dag viel toen af. Na drie jaar mag het weer. Dit jaar is het een gewone GLOW.”

Het thema is Urban Skin. “De huid van de stad. Dat zijn alle gebouwen, maar dat zijn ook jij en ik. De stad als een ruimte waar gewerkt wordt. De stad als geheel.”

Minder iconen

Iconische gebouwen in de stad spelen meestal een hoofdrol tijdens GLOW. De Lichttoren, Blob, Witte Dame, Catharinakerk en het Philips Stadion: ze kregen in de vorige edities allemaal wel een keer een GLOW-makeover: lichtshows op de gevels, met bijpassend geluid. Dit keer is het aantal verlichte iconen niet zo heel groot.

Om praktische redenen, vertelt Ramakers. "Eindhoven is in ontwikkeling en daarom wordt er veel gebouwd. We hebben gekeken naar waar de weg niet is opgebroken, waar dus grote groepen mensen kunnen lopen. Bij een wegopbreking wil je mensen niet laten lopen, dan wordt het gevaarlijk.” Gelukkig is er in ieder geval één Eindhovens icoon dat mag baden in het licht: het station. "Ik ben ontzettend blij dat we een projectie hebben op dit gebouw.”

Energie besparen

GLOW stopt een aantal doordeweekse dagen een uur eerder. Zo wordt tien procent energie bespaard. "Daarnaast hebben we de slogan: als iedereen de lichten uitdoet, doen wij de lichten aan." Een oproep aan de bezoekers: "Als je naar GLOW gaat, doe dan al je lichten uit en de apparaten uit het stopcontact. Op die manier besparen we energie.”

Terug van weggeweest is de wandelroute van vijf kilometer die langs de 33 lichtkunstwerken leidt. Bezoekers doen er ongeveer drie uur over. “De route hebben we in ere hersteld. Vorig jaar hoorden we vaak dat mensen het niet konden vinden. Het mooie is dat op de route iedereen samenkomt: groot, klein, jong, oud. GLOW is verbindend voor mensen, iedereen komt er!”

Dit jaar vindt GLOW plaats van 12 tot en met 19 november.