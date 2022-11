Van Nistelrooij wil seizoenshelft goed afsluiten met Romário in het publiek

Het is rustig bij PSV: geen blessures, geen ruzies binnen de selectie en een comfortabele koppositie in de Eredivisie. Geen problemen dus, voor de Eindhovenaren. "Het klinkt een beetje saai," zo beaamde Van Nistelrooij, "en zal de krantenkoppen niet halen." Zaterdag tegen AZ moet een goede seizoenshelft afgesloten worden.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

In Eindhoven zijn er geen ruzies binnen de selectie en de resultaten vallen niet tegen. Nu iedereen weer fit is heeft Ruud van Nistelrooij zijn sterkste elf gevonden en draait PSV op volle kracht. “We willen zaterdag doorgaan waar we mee bezig zijn. We hebben het dit seizoen goed gedaan in toppers. Zaterdag moeten we ons niveau weer laten zien tegen een topteam als AZ.”

De uitspraken van de trainer klinken inderdaad niet heel spectaculair, maar waarom zou hij rare dingen zeggen als koploper van de Eredivisie. Ajax verloor deze week weer twee punten tegen Vitesse. Heeft Van Nistelrooij daar lachend naar zitten kijken? “Ik beleef zoiets vrij rustig. Wij zijn ook kwetsbaar geweest. Dat zijn schommelingen in het seizoen. Zaterdag staat wedstrijd nummer veertien op het programma. Er kan nog veel gebeuren.” De oud-spits is gewaarschuwd voor AZ. Want wie de statistieken erbij pakt ziet dat de Alkmaarders het de laatste jaren verrassend goed doen in Eindhoven. Maar de trainer weerlegt ook die statistiek. “We wonnen voor dit seizoen ook nooit in Heerenveen. We konden tot dit seizoen ook al jaren niet winnen in Amsterdam. En we wonnen te weinig toppers. Dit seizoen hebben we dit al wel gedaan.”

