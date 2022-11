Pierre Kartner, bekend als Vader Abraham, is overleden

Pierre Kartner is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt BNDeStem. Volgens de krant zou Kartner, die beroemd werd als Vader Abraham dinsdag zijn overleden. Vrijdag is hij begraven.

Pierre Kartner werd op 11 april 1935 geboren, maar drie jaar laten verhuisde hij al naar Breda, waar hij zijn hele leven zou blijven wonen. Hij probeerde in de jaren zestig op allerlei manieren een bestaan als artiest op te bouwen. Zijn echte succes begon in 1970 toen de door hem ontdekte Corry en de Rekels wekenlang in de hoogste regionen van de hitlijst stonden met zijn compositie Huilen is voor jou te laat.

Met een bolhoed en een aangeplakte baard bestormde Pierre Kartner in 1971 zelf de Nederlandse hitlijsten om er uit te groeien tot één van de succesvolste artiesten in de Nederlandse Top 40 ooit. En dat dankt hij vooral aan zijn creatie als Vader Abraham. Die had hij bedacht voor zijn carnavalshit 'Vader Abraham had zeven zonen’. Het werd zijn handelsmerk, het imago van de Bijbelse figuur zou hij nooit meer loslaten.

Smurfenlied

Maar nog grotere roem, ook internationaal, kreeg hij een paar jaar later met zijn Smurfenlied. Hij schreef het nummer voor een tekenfilm over de blauwe kaboutertjes. De single kwam meteen op nummer 1 binnen in de Top 40 en werd een wereldwijd succes. Van het Smurfen-album dat erop volgde, zijn over de hele wereld 18 miljoen exemplaren verkocht. Pierre Kartner zou voor altijd met het Smurfenlied geassocieerd worden. Toen er in 2011 een nieuwe Smurfenfilm verscheen stonden vooral Duitse televisiezenders weer in de rij voor de zanger uit Breda.

Kartner was als componist en producent bijzonder productief en succesvol. Hij schreef 1600 liedjes die hem 127 gouden platen opleverden. Daar zitten klassiekers bij als ‘Manuela’, dat hij schreef voor Jacques Herb en ‘Hij was maar een clown’, gezongen door Ben Cramer. Voor Corrie Konings, toen nog met de Rekels, schreef hij in de jaren zestig het succesnummer ‘Huilen is voor jou te laat’. Het liedje over een verbroken relatie was bijna 43 jaar lang de meest succesvolle Nederlandstalige single.