Nicky zag 't leven niet meer zitten, nu wil hij depressieve jongeren helpen

Nicky van Wanrooij (25) uit Tilburg zag jarenlang het leven niet meer zitten omdat hij last had van chronische clusterhoofdpijn. Nu maakt hij zich als raadslid van GroenLinks hard voor extra hulp aan jongeren die last hebben van depressieve gevoelens.

Loïs Verkooijen Geschreven door

Volgens het RIVM heeft meer dan 1 op de 3 jongeren depressieve klachten en denkt 1 op de 6 jongeren denkt wel eens aan zelfdoding. Dat raakt Nicky, omdat hij zelf te maken heeft gehad met zelfmoordgedachten. “In de politiek vond ik klimaatverandering altijd het belangrijkste, maar nu wil ik me ook hiervoor inzetten.” De gemeenteraad nam zijn voorstel unaniem aan.

“Hoofdpijn dekt de lading niet.”

Sinds de zomer van 2019 heeft Nicky last van chronische clusterhoofdpijn. Deze hersenziekte wordt ook wel zelfmoordhoofdpijn genoemd. “De term hoofdpijn dekt de lading niet. Het gaat om een zenuwpijn in het hoofd. Volgens artsen is dit een van de pijnlijkste aandoeningen waar de mens aan kan lijden.” De ziekte heeft dan ook veel invloed op zijn dagelijkse leven. “Ik had zeker acht clusteraanvallen per dag, waarbij het voelt alsof iemand met een mes in mijn oog roert, waarna de pijn uitstraalt. Daarnaast word je tijdens een aanval heel onrustig en moet je blijven bewegen." De aanvallen kwamen zo vaak dat Nicky ook studievertraging opliep.

“Ik zag geen uitweg meer.”

De aanvallen zorgden uiteindelijk voor zelfmoordgedachten bij Nicky. “Je weet dat als de pijn wegtrekt, je heel snel nog een aanval gaat krijgen. Zo wordt het uitzichtloos.” Ruim tweeënhalf jaar had hij last van de aanvallen. “Meer dan eens heb ik eraan gedacht om het op te geven.”

Raadslid Nicky van Wanrooij

Toen kwam de redding. In januari kwam hij in aanmerking voor een behandeling: er werd een neurostimulator in zijn hoofd geplaatst die lichte stroomstootjes geeft aan bepaalde zenuwen in het hoofd. “De ziekte is daarmee niet weg, maar de aanvallen zijn een stuk draaglijker.”

“Ik kreeg weer hoop en kon me weer op anderen focussen.”

Na de operatie ging het een stuk beter, maar het werkte niet meteen. “Dat is normaal”, weet Nicky. De gevoelens van zelfdoding namen wel af: “Ik wist dat er werd gewerkt aan een oplossing. Dat gaf weer hoop." Nu de pijn draaglijker is, heeft hij naar eigen zeggen weer ruimte om zich op anderen te focussen. Nicky snapt dat de oorzaak van zijn zelfmoordgedachten anders is dan van heel veel andere jongeren. “Maar ik begrijp wel hoe veel impact het heeft op je leven en hoe belangrijk het is dat deze mensen steun krijgen van de maatschappij."

een röntgenfoto van het implantaat

De gemeente wil nu extra aandacht geven aan jongeren met depressieve gevoelens en zelfmoordgedachten. De aandacht die er nu is, gaat volgens Nicky vooral uit naar jongeren op het voortgezet onderwijs, terwijl veel studenten en werkende jongeren deze gevoelens ook hebben. Hij verwacht dat een groot deel van de klachten komt doordat veel jongeren schooldruk ervaren. “Ik merk dat het onderwijs meer aandacht heeft voor de leerprestaties dan hoe iemand zich voelt. Voorkomen is het belangrijkst. We moeten nu zorgen dat jongeren geen klachten krijgen.”

“Een inloopspreekuur kan mensen helpen”