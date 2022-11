Lamme Frans maakt 700 versies van Fijnfisjenie!: elke plaats een eigen lied

Hij stond er vier maanden lang onafgebroken voor in de studio, maar nu heeft iedere Brabantse plaats een eigen versie van het nummer Fijnfisjenie!. Lamme Frans maakte 700 versies van zijn nieuwste hit, die ook gebruikt wordt voor de carnavalsprogrammering van Omroep Brabant. Het eerste exemplaar werd vrijdagmiddag in Overloon overhandigd.

Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse feest ‘Vör de kerk op ’t plein'. Onder toeziend oog van 3000 carnavalsvierders nam het prinsenpaar van De Huibuuke hun versie in ontvangst.

"Toen ik het nummer vorig jaar had uitbracht, kwam ik thuis en dacht ik: het zou leuk zijn als iedereen een eigen Fijnfisjenie zou kunnen hebben", legt Lamme Frans uit. Tijdens het filmen van de videoclip vorig jaar werd daarom al rekening gehouden met het plan. In de clip, waarin Frans op magische wijze in een choreografie met zichzelf is beland, loopt nu plots nog een extra Frans met het plaatsnaambord van de betreffende plek door het beeld. De honderden versies hebben dus ook nog een eigen videoclip.

Onze verslaggever merkte op dat in de versie van Heeswijk-Dinther de carnavalsnaam ontbreekt. "Snevelbokkenland?" zegt Lamme Frans. "Die naam is te lang. Dat paste niet, dus daarom zeg ik Heeswijk-Dinther. Maak die naam korter."

Via deze website kan iedereen zijn eigen versie, kijken en gratis downloaden. Niet alleen alle 317 dorpen en steden in Brabant zijn trouwens vertegenwoordigd: ook alle carnavalsplaatsen daarbuiten komen aan hun trekken.