Manfred Jongenelis gaat Pierre Kartner missen: 'Hij was een echte vriend'

Muziekproducer Manfred Jongenelis uit Etten-Leur kende Pierre Kartner al jaren. Hij maakte niet alleen liedjes met hem, ze hadden ook een bijzondere band die uitgroeide tot een echte vriendschap.

De clip is van John de Bever, die een cover van het nummer ‘Het kleine café aan de haven’ opnam. Kartner mocht een rolletje spelen in die clip, net als Jongenelis zelf. "Ik kijk hier met warme gevoelens op terug. We kunnen het helaas nooit meer overdoen, maar dit hebben we toch maar."

Met een lach op zijn gezicht kijkt muziekproducer Manfred Jongenelis in zijn studio in Etten-Leur beelden terug van een clip die hij opnam met Pierre Kartner. "Dit was een van de laatste keren dat ik Pierre zag. Met zijn bolhoedje op."

Jongenelis kan het overlijden van Kartner nog bijna niet bevatten. "Ik las het nieuws op de site van Omroep Brabant. Ik wilde het eerst niet geloven. Maar toen kwam het ene na het andere bericht en besefte ik dat het helaas wel waar moest zijn."

Over de vraag wat de mooiste herinnering aan Pierre Kartner is, moet Jongenelis even goed nadenken. "Ik heb zoveel mooie dingen met hem gedaan. We hebben samen mooie liedjes opgenomen. En een carnavalsliedje waarvoor we heel veel figuranten hadden opgetrommeld. Daar kijk ik met heel veel plezier op terug. Maar het allerbelangrijkste is dat hij er altijd voor me was als mens en als vriend."

Dat Kartner een echte vriend was, bleek wel toen in 2004 het dochtertje van Jongenelis overleed. "Toen Esmeralda stierf was hij een van de weinige artiesten die mij belde om te vragen hoe het met mij ging. Hij was binnen tien minuten bij mij. Pierre was echt een mens, het draaide bij hem niet alleen om de muziek."