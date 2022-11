Jong PSV verliest in blessuretijd, TOP Oss verslaat Jong AZ

In de Keuken Kampioen Divisie waren er grote nederlagen voor NAC Breda en FC Eindhoven. De Bredase ploeg leed in Almelo een ruime 5-1 nederlaag tegen koploper Heracles. FC Eindhoven ging met 5-2 onderuit tegen PEC Zwolle. Willem II bleef tegen VVV Venlo steken op 0-0. Jong PSV liep tegen De Graafschap diep in blessuretijd tegen een nederlaag aan, 3-2. TOP Oss was de enige Brabantse ploeg die vrijdagavond drie punt pakte. De Ossenaren waren met 2-1 te sterk voor Jong AZ.

Heracles-NAC Breda 5-1

NAC Breda leed een kansloze 5-1 nederlaag tegen Heracles, de koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De opening was voor NAC. Op aangeven van Stef de Wijs kon Ody Velanas de Bredanaars op voorsprong schieten. Heracles nam daarna het heft in handen. Bij de rust stond er al een 3-1 stand op het scorebord. Thomas Bruns, Ruben Roosken en Nikolai Laursen waren de Almelose doelpuntenmakers. NAC speelde een kansloze wedstrijd. Doelpunten van opnieuw Laursen en Emil Hansson bepaalden de eindstand op 5-1.



Joep van der Sluijs (l.) in duel met Zico Buurmeester (Foto: Orange Pictures)

TOP Oss - Jong AZ 2-1

Van de Brabantse ploegen die vrijdagavond in actie kwamen was alleen TOP Oss succesvol. De Ossenaren kwamen tegen Jong AZ al in de tweede minuut op voorsprong. Joep van de Sluijs tekende voor de openingstreffer. Halverwege stond TOP Oss met 2-0 voor. Het tweede doelpunt kwam op naam van Thomas Beekman. In de tweede helft maakte Soulyman Allouch nog de aansluitingstreffer, maar verder kwam de ploeg uit Alkmaar niet. PEC Zwolle - FC Eindhoven 5-2

Een doelpuntrijke wedstrijd in Zwolle. In totaal vielen er zeven doelpunten. Younes Tata opende de score voor PEC Zwolle, 1-0. Snel gevolgd door de gelijkmaker van Jasper Dahlhaus. Dankzij een doelpunt van Luis Görlich kon de thuisploeg met een 2-1 voorsprong gaan rusten. Na rust kwam FC Eindhoven nog langszij via Mohamed Diaby. In het resterende deel van de wedstrijd scoorde de thuisploeg nog drie keer via Bart van Hintum, Younes Tata en Samir Lagsir.



Jesse Bosch van Willem II (r.) wordt onderuit gehaald door Richard Sedlacek (Foto: Orange Pictures)