Zwerfafval verhindert natuurbeheer Biesbosch: 'Het afvoerputje van Europa'

Een van de meest bijzondere natuurgebieden van onze provincie is ernstig vervuild met zwerfafval: de Biesbosch. Dit afval is afkomstig van bezoekers of wordt meegevoerd door rivieren die uitkomen in de Biesbosch. Zo'n 94 procent van het afval bestaat uit plastic, blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. Staatsbosbeheer heeft grote moeite het gebied schoon te houden en trekt daarover aan de bel bij provincies en gemeenten, meldt het tv-programma Pointer (KRO-NCRV).

Het recreatieafval is de laatste jaren enorm toegenomen. Vooral door de nieuwe groepen bezoekers die de Biesbosch hebben ontdekt tijdens de coronapandemie en de warme zomers, zegt boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer tegen Pointer. "De Biesbosch is een groot openbaar toilet."

Ophopen

Daarnaast krijgt het natuurgebied periodiek heel veel afval uit de rivieren. In de Biesbosch, het enige zoetwatergetijdengebied van Europa, komen namelijk de uitlopers van de Rijn en de Maas samen en dat water neemt afval mee, dat soms helemaal uit Duitsland komt.

"Uit een analyse van onze gegevens blijkt dat zwerfafval zich ophoopt in de Biesbosch. Daar vinden we tien keer zoveel als langs de overige rivieren", vertelt Joost Barendrecht. Hij is projectleider van IVN Natuureducatie en Schone Rivieren. Schone Rivieren doet onderzoek naar plastic en zwerfafval op rivieroevers. "De Biesbosch is het afvoerputje van Europa", meent Barendrecht.

Microplastics

Staatsbosbeheer heeft niet de financiële middelen om het gebied schoon te houden, vult boswachter Blom aan. "In de Biesbosch werken achttien mensen en we krijgen geen euro voor afvalverwerking. Dat doen we er in feite gratis bij. En die tijd en kosten gaan weer af van het natuurbeheer."

Volgens hem is de afvalproblematiek in de Biesbosch zo groot, dat dit ver boven de pet gaat van de natuurbeheerders.' Met een aantal partijen zijn ze een campagne begonnen om het gebied schoon te houden, gericht op gedragsbeïnvloeding van het publiek. Twee keer per jaar ruimen vrijwilligers troep op aan een aantal oevers die voor mensen toegankelijk zijn. Maar het overige zwerfafval wordt niet opgeruimd. "Wat er ligt in de ruigte waar geen mens komt, weten we niet."

Plastic soup

En wat daar dan weer de effecten van zijn, is ook niet bekend. 'Vroeger dachten we dat afval allemaal naar zee stroomde en dat daar plastic soup ontstond, maar heel veel blijft achter op de oevers", legt rivieronderzoeker Barendrecht uit. "Daar zal schade ontstaan, maar daar is nog niet zo veel onderzoek naar gedaan. Plastic valt uiteen in kleinere stukjes. En het punt is: die vergaan niet."