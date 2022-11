Dode man gevonden in appartement in Cuijk, politie stelt onderzoek in

In een appartement aan het Fazantenveld in Cuijk is zaterdagochtend een dode man gevonden. Dat meldt de politie. Een woordvoerder laat weten dat er nog veel onduidelijk is.

UPDATE:

De politie laat weten dat het onderzoek voor zaterdag is gestopt. De komende dagen wordt het onderzoek voortgezet en zal er meer duidelijk worden over het overlijden van de mannelijke bewoner. De melding kwam rond halfacht binnen bij de politie. De technische recherche doet onderzoek in en rond het appartement. "Ook bekijken we of er bruikbare camerabeelden zijn en spreken we met getuigen. Zo onderzoeken we of er mogelijk sprake is van een misdrijf of niet."

De melding van de dode kwam rond halfacht zaterdagochtend binnen bij de politie (foto: SK-Media).