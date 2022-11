Zorgpremies gaan omhoog: 6 tips om de goedkoopste te kiezen

Zorgverzekeraars hebben de premies voor de basisverzekering bekendgemaakt. Volgend jaar gaan de verzekeringen tussen de 7,75 euro en 9,30 euro per maand meer kosten. Verzekeraars noemen het onvermijdelijk door de hoge (personeels)kosten en de vergrijzing. Hoe krijg je de laagst mogelijke premuie? Onze tips.

1. Goedkoop is duurkoop

Kijk niet alleen maar naar de prijs, maar ook naar welke zorg het beste bij je past. Let daarbij vooral op dat je een verzekering kies waarbij een zorgaanbieder zit die jij nodig hebt. Bij sommige verzekeringen geldt je dekking namelijk alleen bij bepaalde ziekenhuizen of praktijken.

2. Wat heb je nodig?

Neem je alleen een (verplichte) basisverzekering, dan zijn je maandelijkse kosten het laagst. Raak je bijvoorbeeld niet snel geblesseerd? Dan is een aanvullende verzekering voor fysiotherapie niet nodig. Je kunt ook kijken naar wat de kosten zouden zijn als je de zorg wel nodig zou hebben: kun je een eventuele fysioafspraak zelf betalen, dan hoef je je daar niet voor te verzekeren.

3. verhoog je eigen risico

Iedereen heeft verplicht een eigen risico van minstens 385 euro. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je maandelijkse premie. Verwacht je dus niet zo veel zorg nodig te hebben in het nieuwe jaar, dan kun je je eigen risico verhogen.

4. kijk of je jaarlijks kunt betalen

Door je zorgverzekering voor het hele jaar in één keer over te maken, in plaats van maandelijks te betalen, krijg je korting van je zorgverzekeraar. In 2023 levert dat je rond de twee of drie procent korting op. Alle beetjes helpen!

5. Recht op zorgtoeslag?

Het kan zomaar zijn dat je in 2022 geen recht had op een zorgtoeslag, maar dat in het nieuwe jaar regels veranderd zijn, waardoor je in het nieuwe jaar wel in aanmerking komt. Via de website van de belastingdienst kun je per jaar kijken of je recht hebt op zorgtoeslag.

6. Vergelijk!

Goedkoper uitkomen voor je zorgverzekering is dus vooral heel goed kijken wat je denkt nodig te hebben het komende jaar. Vind je het nog steeds lastig kiezen? Dan zijn er gelukkig verschillende vergelijkingswebsites zoals de Zorgwijzer of Independer. Hierop kun je jouw wensen invullen en krijg je een overzicht van de beste en goedkoopste opties.