Huis in Waalwijk uitgebrand, bewoner verdacht van brandstichting

De bewoner van een huis aan de Mgr. Prinsenstraat in Waalwijk, waarvan zaterdagochtend de benedenwoning uitbrandde, is aangehouden. De man wordt verdacht van het in brand steken van zijn huis, meldt de politie.

"De man maakte een verwarde indruk", laat een politiewoordvoerder weten. De bewoner is vastgezet in het politiebureau. Konijn

Hulpverleners hielpen de bewoner, die boven was toen ze aankwamen, op tijd naar buiten te komen. Ook een konijn in een kooi werd gered uit het huis. Rond tien uur was de brand in Waalwijk onder controle. Diverse huizen in de buurt liepen rookschade op. Stichting Salvage ondersteunt de bewoners van deze huizen bij de afwikkeling. De politie zal de brand verder onderzoeken.

De brandweer had het vuur in Waalwijk snel onder controle (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).