Huis uitgebrand in Waalwijk, bewoner verdacht van brandstichting

De bewoner van een huis aan de Mgr. Prinsenstraat in Waalwijk, waarvan zaterdagochtend de benedenwoning uitbrandde, is aangehouden. De man wordt ervan verdacht dat hij zijn huis in brand heeft gestoken. Bij zijn bovenbuurman zit de schrik er goed in. "Ik heb heel veel geluk gehad dat het bij rookschade is gebleven."

Hulpverleners hielpen de bewoner van de bovenwoning op tijd naar buiten te komen. "Ik lag te slapen en hoorde er hard op de deur werd gebonsd", zegt Ruben van Beijnen die boven het uitgebrande huis woont. "Toen ik beneden kwam stond de straat helemaal vol en had ik pas door wat er aan de hand was. Toen ben ik gauw mijn kat gaan pakken en ook mijn konijn is gered." Ruben staat een paar uur na de brand nog steeds in zijn pyjama te bibberen op zijn benen Hij beseft dat hij geluk heeft gehad. "Er kwam ontzettend veel rook uit de benedenwoning en het plafond is van hout. Dus het had zomaar kunnen overslaan." Wel vaker verward De onderbuurman van Ruben wordt verdacht van brandstichting. Volgens Ruben maakte hij wel vaker een verwarde indruk. "Eerder deze week was er nog een valse melding gedaan bij de ambulancedienst. Toen stond hier midden in de nacht de ziekenwagen voor de deur, maar de buurman deed niet open. De politie heeft de deur toen ingetrapt.." Rond tien uur was de brand in Waalwijk onder controle. Diverse huizen in de buurt liepen rookschade op. Stichting Salvage ondersteunt de bewoners van deze huizen bij de afwikkeling. Ook het huis van Ruben wordt gereinigd. "Ik kan gelukkig vanavond weer thuis slapen, voor het zelfde geld was ik nu dakloos geweest." Volgens de politie maakte de bewoner van de benedenwoning een verwarde indruk en is daarom meegenomen naar het politiebureau.

De benedenverdieping van het huis in Waalwijk is uitgebrand (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

De brandweer had het vuur in Waalwijk snel onder controle (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).