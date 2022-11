Eindelijk weer eens een rustige intocht van Sinterklaas in Eindhoven

Na jaren met protesten voor en tegen zwarte piet is de Sint zaterdagmiddag vrolijk ontvangen in Eindhoven. Kinderen stonden vol verwachting te kijken. Hun vaders en moeders waren blij met een intocht zonder gedoe. “We hebben hier echt naar uitgekeken. Zó fijn dat het weer kan!”

Een stukje verderop staat een vader samen met zijn zoontje te dansen. " Het is voor mij net zo spannend als voor de kinderen", lacht hij. Ook Dijsselbloem, de nieuwe burgemeester van Eindhoven, vond de aankomst van de Goedheiligman spannend. "Hartstikke spannend, het is de eerste keer dat ik Sinterklaas mag ontvangen."

Gespannen gezichten Voor de kinderen was het spannend of de Sint de intocht wel zou halen. De aflevering van het sinterklaasjournaal van afgelopen donderdag zorgde voor veel onrust. De kijkers zagen dat de stoomboot waarmee de sint aan moest komen gezonken is. Maar gelukkig komt de sint uiteindelijk veilig aan op het 18 Septemberplein. "Ik hoop dat ik cadeautjes krijg!", roept een meisje in een felgekleurd pietenpak. "Ik vind het heel gezellig hier."

De sfeer op het 18 Septemberplein in Eindhoven was erg goed. De Sint had de zon meegenomen uit Spanje. "Fijn om de intocht te vieren met zo'n zonnetje", zegt een meneer.

Geen demonstraties

Op het plein zijn geen demonstraties gehouden en ook in de stad bleef het rustig. Dit stond in contrast met de eerdere intochten in Eindhoven. In 2018 waren verschillende demonstrantgroepen aanwezig. De intocht liep toen uit de hand doen voorstanders van Zwarte Piet met tegenstanders op de vuist wilden. Tegen acht relschoppers eiste justitie toen een celstraf en taakstraffen tot 140 uur.

Ook in 2019 gooiden demonstranten roet in het eten. Hooligans kwamen ook toen af op de demonstratie die de organisatie Kick Out Zwarte Piet had aangekondigd.