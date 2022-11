Auto ramt muur van laad- en losplek Jumbo: vrouw raakt bekneld

Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een opvallend ongeluk op een parkeerplaats aan de Harry Coppensstraat in Rosmalen. Zij raakte bekneld tussen een auto en een muur van de laad- en losplaats van de Jumbo, die een bestuurder kort daarvoor aan gruzelementen had gereden. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Maar volgens een 112-correspondent lijkt het erop dat de bestuurder het gaspedaal indrukte, terwijl zijn wagen nog in zijn achteruit stond. Die knalde pardoes door een muur van de laad- en losplek voor vrachtwagens van de Jumbo. Rijbewijs ingenomen

De bijrijdster stapte volgens een 112-correspondent uit, waarna de man nogmaals gas gaf. Hierdoor raakte de vrouw bekneld tussen de auto en de muur. De vrouw is voor haar verwondingen door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de muur gestut en de politie nam het rijbewijs van de man in.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.