PSV profiteert niet van misstap Ajax en verliest topper van AZ

PSV heeft een uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong op Ajax te vergroten laten liggen. De Eindhovenaren verloren in eigen huis met 1-0 van AZ. Een doelpunt van Vangelis Pavlidis maakte zaterdagavond het verschil.

In de wetenschap dat Ajax twee punten had laten liggen in Emmen begon de topper tussen PSV en AZ. De Eindhovenaren konden drie punten voorsprong pakken op de Amsterdammers. Maar ondanks dat Van Nistelrooij aangaf voor de wedstrijd dat de spelers extra gemotiveerd waren, was dat in de openingsfase niet terug te zien.

De wedstrijd moest op gang komen en zoals vaker moest er een doelpunt vallen voordat het een leuke wedstrijd werd. Dat gebeurde na een kleine 20 minuten. Een foute pass van Joey Veerman leidde de openingstreffer van Vangelis Pavlidis.

Veel kansen

De wedstrijd was los en dat zorgde voor een kansenregen in het tweede deel van de eerste helft. PSV was dichtbij de gelijkmaker via Cody Gakpo en Erick Gutiérrez. De Mexicaan raakte de paal. Aan de andere kant waren Jens Odgaard, oud-RKC, en Tijani Reijnders gevaarlijk. De middenvelder raakte de lat.

Na rust leek PSV op gelijke hoogte te komen via Gakpo. De aanvaller kopte raak uit een voorzet van invaller Anwar El Ghazi, maar stond buitenspel.

Wissels

De wissels van Van Nistelrooij waren net als een week eerder tegen Ajax opvallend. Waar Veerman een matige wedstrijd speelde werd Gutiérrez gewisseld. En met een 1-0 achterstand ging ook Xavi Simons naar de kant. Een speler die juist met een individuele actie een kans kan creëren.

Het gemor in het stadion nam toe. Ook omdat PSV na de afgekeurde goal afzakte naar een bedenkelijk niveau. Het werd aanvallend steeds onmachtiger.

Het zat de Eindhovenaren ook niet mee. El Ghazi moest halverwege de tweede helft het veld alweer verlaten. De invaller viel geblesseerd uit.

Pijnlijk

Dat PSV na de afgekeurde goal amper meer een kans creëerde was schrijnend te noemen. Dat het niet profiteerde van het gelijkspel van Ajax was vooral pijnlijk. Het is nog afwachten wat Feyenoord morgen doet om te weten op welke positie PSV de winterstop in gaat.

Het gaat in ieder geval de WK-break in met een rot gevoel. De stijgende lijn leek ingezet maar na het hoogtepunt vorige week in de Arena volgt een dieptepunt in het eigen Philips Stadion. In januari wordt de competitie weer hervat.