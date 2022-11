Mensen negeren dichte overwegen na storing in Udenhout

Meerdere mensen hebben zich zaterdagavond niets aangetrokken van de gesloten spoorbomen bij de overwegen aan de Kreitenmolenstraat, de Brabantsehoek en de Brem in Udenhout. Die gingen rond negen uur dicht vanwege een overwegstoring.

Volgens een 112-correspondent staken automobilisten, fietsers en voetgangers daarop massaal de overgangen over om aan de overkant te komen. Iemand gaf hen hierbij wel het advies goed naar links en rechts te kijken voordat ze overstaken. Bij de overwegen waren volgens de 112-correspondent tot kwart over elf geen agenten, verkeersregelaars of mensen van ProRail te zien.

Te ver

"De overweg in Biezenmortel was wel open, maar veel mensen vonden dit te ver en besloten toch bij de afgesloten overwegen over te steken", zag de 112-correspondent.

Vanwege de overwegstoring reden er zaterdagavond geen passagierstreinen op dit traject tussen Tilburg en Vught. Wel goederentreinen, maar die reden volgens een woordvoerder van ProRail stapvoets.

Het zicht bij de overwegen in het buitengebied was volgens de 112-correspondent wel slecht, vanwege de mist. Tot hoe laat de overwegstoring aanhield, is de 112-correspondent onbekend, maar zondagochtend werkte alles weer naar wens. De oorzaak van de storing is niet bekendgemaakt.