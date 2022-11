Geen zesde wereldtitel driebanden voor Dick Jaspers in Zuid-Korea

Biljarter Dick Jaspers heeft zijn wereldtitel niet kunnen prolongeren. De 57-jarige Jaspers moest het in de halve finales van het WK in de Zuid-Koreaanse stad Donghae afleggen tegen de Turk Tayfun Tasdemir, die na twintig beurten won met 50-47. Jaspers moet daardoor als titelverdediger genoegen nemen met brons.

De biljarter uit Sint Willebrord is vijfvoudig wereldkampioen in het driebanden. Jaspers behaalde in 2000, 2004, 2011, 2018 en 2021 de mondiale titel in deze discipline.

De Nederlander, die vorig jaar zegevierde op het WK in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh, had in de kwartfinales afgerekend met de Italiaan Marco Zanetti: 50-43.