Moeder van Oranjespits Vincent Janssen is maar wat trots op haar zoon

Annemarie Verstappen (57) uit Rosmalen is maar wat trots op haar topsportende zoon Vincent Janssen, die zich bij de selectie van het Nederlands voetbalelftal heeft geschaard. Ze was in de jaren tachtig zelf een megazwemtalent en werd op haar zestiende al wereldkampioen. Uiteindelijk won ze 35 Nederlandse titels als zwemster. Ze vertelt erover in het radioprogramma De Zuidtribune.

Zwemmen doet ze inmiddels al lang niet meer, maar in de jaren '80 maakte ze in het zwembad furore tussen alle behaarde Oost-Duitse vrouwen met zware stemmen. "Het is 40 jaar geleden," vertelt ze in het radioprogramma op zondagmiddag, "daar sta ik niet meer bij stil, het was gewoon zo."

De verschillen tussen toen en nu liggen vooral op organisatorisch vlak en dat brak Annemarie destijds op. "Ik moest elke dag om zes uur in mijn autootje zelf naar het Westen rijden om daar te trainen met andere mensen. Mijn dochter woonde in Eindhoven, fietste vijf minuten en lag in het water. Heel fijn, maar heel anders dan toen."

"Zij had school, eten, trainingen en zelfs op medische gebied alles bijeen, dat was vroeger wel anders", vervolgt ze. "Ik moest elke dag om vijf uur op. Dan moet je ook om acht uur naar bed om je rust te pakken. Maar je wilt op een gegeven moment wel iets anders dan het strakke schema van topzwemmen. Dat is wel een van de redenen geweest om te stoppen. Je wilt een normaal leven, een keer stappen of naar de bioscoop."

Ze heeft haar kinderen uiteraard wel gestimuleerd als die een topsportcarrière ambieerden. "Ik heb nooit gezegd: jongens, doe dat toch niet. Maar het is ook veel beter geregeld nu."

De jongste is weer gestopt met zwemmen, maar Vincent is succesvol als voetballer in het buitenland, bij FC Antwerp en hij is door bondcoach Louis van Gaal geselecteerd voor het WK in Qatar. "Daar zijn we heel trots op en we hebben een klein feestje gevierd. We gaan het aanschouwen in Qatar", vertelt de trotse moeder.

