Jongeren door parochie uit huis gezet: demonstratie bij kerk in Den Bosch

Met spandoeken en megafoons hebben enkele tientallen jongeren zondag gedemonstreerd bij de Sint-Catharinakerk in Den Bosch. Vier van de demonstranten wonen al vijf jaar antikraak in de pastorie naast de kerk. Maar de parochie Heilige Maria wil er weer een pastoor laten wonen en dus moeten de jongeren weg. Eind deze maand staan ze op straat. Omdat ze geen nieuwe plek hebben om te wonen, worden ze dan dakloos.

De jongeren hebben de pastorie eerst gekraakt. De parochie stelde ze voor een keuze: of vertrekken of een tijdelijke huurovereenkomst te tekenen als antikrakers. Daarmee hebben de bewoners van de voormalige pastorie juridisch eigenlijk geen poot om op te staan.

Bewoonbaar gemaakt

De pastoorswoning aan het Kruisbroederhof stond al enkele jaren leeg. De jongeren hebben het pand opgeknapt en er hun huis van gemaakt. “Toen we hier kwamen wonen, was alles beschimmeld en zwaar verwaarloosd”, vertelt bewoonster Veerle.

Ook de belangenorganisatie BPW maakt zich boos over de Bossche kwestie. “Het is schandalig dat eigenaren hun panden laten verrotten terwijl er grote woningnood is.”

Volgens woordvoerder Abel Heijkamp staat niet in het contract dat de pastorie een antikraakpand is en daarom is hij het er niet mee eens dat de huurders moeten vertrekken. Een rechtszaak moet daarover meer duidelijkheid geven.

Onzekere woonsituatie

Erik woont net als Veerle in de pastorie. Hij vindt dat hij en zijn huisgenoten onmenselijk worden behandeld. De jonge Bosschenaar is niet van plan te vertrekken. “We kunnen nergens heen, dus we gaan ook nergens heen!”

Het onderliggende probleem is natuurlijk ook de wooncrisis, die ook in Den Bosch onverminderd speelt. “Ze dwingen ons om binnen een maand een andere woning te zoeken, terwijl iedereen weet dat het bijna onmogelijk is om in zo’n korte tijd een betaalbare woning te vinden.” Volgens de demonstranten heeft de parochie Heilige Maria de plicht om nieuwe huisvesting te regelen.

"Als eigenaar heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid", vindt Heijkamp van de BPW. "Als je vijftien jaar een pand weg laat rotten en door de krakers is het bewoonbaar gemaakt, dan kunnen ze het niet maken om mensen binnen een maand uit te zetten."

Hij heeft geen goed woord over voor de houding van de parochie. "Het is toch van de zotten dat je aan een kerk moet uitleggen dat ze geen mensen op straat moeten zetten midden in een wooncrisis?"

Woonzekerheid

De BPW stelt dat meer mensen dakloos worden door tijdelijke huurcontracten: “Een op de vijf huurders heeft zo’n onzeker huurcontract en de dakloosheid onder jongeren is de afgelopen tien jaar verdriedubbeld.”

Volgens Heijkamp moet wethouder Paul Slikker nu ingrijpen: “De overheid moet voor voldoende huisvesting voor iedereen zorgen en dus helpen bij dreigende huisuitzettingen.” De demonstranten willen voorkomen dat de bewoners dakloos worden: “Als de overheid het niet doet, de kerk niet en de markt niet, dan doen we het zelf wel.”

Op 21 november is er weer een demonstratie bij het stadhuis van Den Bosch. Dakloze jongeren of jongeren die dat dreigen te worden, worden opgeroepen om hun tenten mee te nemen en zo de wooncrisis in de stad zichtbaar te maken.