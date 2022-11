Geen vijfde overwinning voor Fem van Empel in wereldbekercross

De Nederlandse veldrijdster Shirin van Anrooij heeft de vijfde wereldbekercross van het seizoen gewonnen. Fem van Empel uit Den Bosch sprintte naar een tweede plek. De wereldbekercross werd voor de eerste keer verreden op recreatiepark De Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

De 20-jarige van Anrooij (Baloise Trek Lions) hield in de sprint Fem van Empel en Puck Pieterse achter zich. Van Empel had de eerste vier veldritten uit de wereldbekerreeks gewonnen en blijft leider in de stand.

Lang leek Van Empel ook de wedstrijd in Hilvarenbeek te beheersen. De renster, die op 1 januari overstapt van Pauwels Sauzen-Bingoal naar Jumbo-Visma, kende de beste start en kwam daarna voorop met Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado, ploeggenotes bij Alpecin-Deceuninck. Het drietal nam afstand op rensters als wereldkampioen Marianne Vos en Lucinda Brand, terug na een handblessure.

Alvarado raakte na een slippertje de aansluiting kwijt en zag Van Anrooij, die geen goede start kende, in de voorlaatste ronde passeren. Bij het ingaan van de laatste ronde nam de Zeeuwse, tweede achter Pieterse op het WK voor beloften, zelfs brutaal de kop. Met het tweetal in haar wiel bereikte ze als eerste de finish.