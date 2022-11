RKC na vroege voorsprong en rode kaart hard onderuit bij NEC

RKC heeft de eerste seizoenshelft afgesloten met een forse nederlaag: 1-6. De ploeg uit Waalwijk kwam tegen NEC in Nijmegen snel op voorsprong, maar de thuisploeg trok de wedstrijd naar zich toe nadat RKC'er Ilias Bel Hassani met rood van het veld was gestuurd. NEC en RKC hebben beide zeventien punten en staan daarmee in de middenmoot.

Voor de aftrap ging het vooral over de keepers van beide clubs. Bij RKC ontbrak doelman Etienne Vaessen, die zich had verslapen en daarom werd vervangen door reservekeeper Joel Pereira. NEC'er Jasper Cillessen kreeg vrijdag te horen dat bondscoach Louis van Gaal hem niet meeneemt naar het WK in Qatar en hij was daar zeer ontstemd over.

De Waalwijkers kregen al na drie minuten een strafschop, die werd benut door Dario van den Buijs. RKC-speler Ilias Bel Hassani dupeerde zijn team enkele minuten later door na een fel duel zijn hoofd tegen het gezicht van linksback Souffian El Karouani te duwen.

Scheidsrechter Martin Pérez hield het eerst bij vermanende woorden, maar besloot na het zien van de tv-beelden om Bel Hassani met rood weg te sturen.

Enkele minuten voor rust gaf Pérez, weer na ingrijpen van de VAR, een strafschop aan de thuisclub. Landry Dimata schoot raak vanaf elf meter. In de tweede helft liep NEC over de tien RKC'ers heen via doelpunten van El Karouani, Magnus Mattsson en de invallers Pedro Marques (twee) en Elayis Tavsan. Cillessen leidde met een snelle spelhervatting de vijfde treffer in.