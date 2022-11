Na 7 jaar wachten is het Hans gelukt: hij heeft een roerdomp gefotografeerd

Het is vogelaar Hans de Zwart (69) na zeven jaar wachten, opletten en 'jagen' met de camera eindelijk gelukt. Hij heeft een schitterende roerdomp kunnen fotograferen. "De roerdomp stond jarenlang bovenaan aan mijn wensenlijst om op de foto te krijgen", vertelt Hans. "En nu is het eindelijk, eindelijk, gelukt! Ik was met een maat in de Biesbosch. We reden de Muggenwaard in en plotseling kwam de roerdomp uit de lucht vallen, om tien meter verderop vanuit het riet ons aan te staren."

Rob Bartol Geschreven door

"De roerdomp is een moeilijke vogel om te fotograferen", vertelt de hobbyist uit het Gelderse Rossum. Zaterdag kreeg hij in de Biesbosch eindelijk een Roerdomp voor zijn lens. "Het zijn vogels die graag in het riet zitten én zich nauwelijks laten zien. Horen doe je ze wel. Ze maken een typisch geluid dat 'hoempen' wordt genoemd." "Een geluid dat ervoor heeft gezorgd dat ik jarenlang bij rietvelden heb staan wachten waar ik een roerdomp hoorde roepen", vertelt Hans. "Daar is het altijd bij gebleven, want ze kwamen niet tevoorschijn."

"Na zeven jaar eindelijk succes."

"Onderweg naar de Biesbosch hadden we het in de auto nog over de Roerdomp", aldus Hans. "Zouden we hem ooit nog een keer gaan zien, vroeg mijn maat. Laten we het hopen, was mijn antwoord. We rijden het eerste beste polderweggetje van de Muggenwaard in en hét gebeurde: eindelijk een Roerdomp. Na zeven jaar eindelijk succes."

Roerdomp op jacht in de Biesbosch (Foto: Hans de Zwart)

Ondanks dat het spotten en fotograferen van een Roerdomp niet de heilige graal is in de vogelfotografie, blijft het wel iets bijzonders. "Als de vogel rechtop staat in het riet", vertelt Hans. "Dan valt de vogel door zijn geelbruine camouflage bijna helemaal weg in het riet." Het recht opstaan wordt door vogelbescherming Nederland omschreven als: paalhouding. "De paalhouding van roerdompen, het imiteren van riet door stijf rechtop te gaan staan, is beroemd. Roerdompen zijn mysterieuze vogels die moeilijk te zien zijn."

"Ik zou dolgraag nog twee soorten voor de lens willen krijgen."

Op de bucketlist van Hans de Zwart kan de roerdomp (na zeven jaar) eindelijk worden geschrapt. "Maar er blijft nog wat te wensen over", aldus Hans. "Ik zou dolgraag nog de Buidelmees en de Zwarte Specht voor mijn lens willen krijgen."

Roerdomp in de zogeheten 'paalhouding.' (Foto Hans de Zwart)

Hans gaat zijn ontmoeting met de roerdomp nog melden op waarnemening.nl. "Een platform waar vogelaars laten weten waar ze een bepaalde soort hebben gezien of gehoord. Soms met foto. Er staan op dat platform wel foto's van roerdompen, maar een foto moet wel aan mijn persoonlijke kwaliteitseisen voldoen. En daar voldoen mijn foto's aan." "In Nederland staat de roerdomp met in 2020 ongeveer zeshonderd broedparen op de rode lijst" zo is op de website van Vogelbescherming te lezen. Een dieptepunt van de populatie werd begin jaren negentig bereikt toen tussen de honderdvijftig en honderdtachtig broedparen werden geteld. In de eeuwen voorafgaand aan de industrialisatie telde ons land duizenden paren.