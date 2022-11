Meerdere ontploffingen bij zeer grote brand in Tilburg

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto; Toby de kort/SQ Vision. Foto: Veiligheidsregio. Volgende Vorige 1/4 Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

In de opslag van een bedrijf aan de Kapitein Nemostraat in Tilburg is een zeer grote brand uitgebroken. De rookontwikkeling is tot in de verre omtrek te zien. De brandweer is in groten getale aanwezig.

Volgens de Veiligheidsregio is de brand al overgeslagen naar een ander pand en wordt voorlopig vooral geprobeerd te voorkomen dat nog meer omliggende gebouwen in brand vliegen. Voor zover bekend waren er geen mensen aanwezig in de loods en vielen er geen gewonden. De politie heeft het gebied ruim afgezet, omdat bij de brand meerdere ontploffingen zijn waargenomen. "Blijf daar dus weg! Hoe interessant het ook is, het kan gevaarlijk zijn en je loopt mogelijk in de weg van de hulpdiensten", meldt de politie op Twitter.



De Veiligheidsregio roept op om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

