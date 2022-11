Zeer grote brand in Tilburg onder controle, twee panden getroffen

Wachten op privacy instellingen... Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto; Toby de kort/SQ Vision. Foto: Veiligheidsregio. Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. De brandweer pompt water uit het Wilhelminakanaal (Foto: Jan Waalen). Volgende Vorige 1/6 Zeer grote brand in Tilburg verwoest drie gebouwen

In de opslag van een bedrijf aan de Kapitein Nemostraat in Tilburg heeft zondag een zeer grote brand gewoed. De rookontwikkeling was tot in de verre omtrek te zien. De brandweer rukte in groten getale uit. Ook werd er een NL-alert verzonden. Even voor 19.00 uur was de brand onder controle. Het nablussen gaat nog uren duren.

Volgens de Veiligheidsregio brak de brand uit in een textielbedrijf. Dat brandde helemaal uit. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen autobedrijf. Dat liep ook schade op, maar kon behouden blijven. Als gevolg van de brand hebben zo'n 12 woningen in de directe omgeving last van een stroomstoring. Enexis is bezig om voor deze huizen de stroom weer aan te sluiten. Voor zover bekend waren er geen mensen aanwezig en vielen er geen gewonden. De oorzaak van de brand is niet bekend. Er werd een drone ingezet om de brandhaarden goed in beeld te krijgen. Ook werd er water uit het Wilhelminakanaal gepompt om de brand te bestrijden. Afzetting

De politie zette het gebied ruim af omdat bij de brand meerdere ontploffingen werden waargenomen. "Blijf daar dus weg! Hoe interessant het ook is, het kan gevaarlijk zijn en je loopt mogelijk in de weg van de hulpdiensten", meldde de politie op Twitter.



De Veiligheidsregio riep op om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.