Gewonde bij steekpartij in Roosendaal, politie zoekt getuigen

In Roosendaal is zondag aan het eind van de middag een man neergestoken. De politie is op zoek naar de verdachten.

Aanvankelijk werd een steekpartij gemeld op de Van Coothlaan, maar daar vond de politie niets. Meteen daarna volgende een melding van een steekincident op de Mondriaanstraat, zo'n drie kilometer verderop. Daar werd wel een gewonde man aangetroffen. Een traumahelikopter landde om het slachtoffer bij te staan. Iets na 17.30 uur meldde de politie dat er wordt gezocht naar de verdachten. Zij zouden er in een auto vandoor zijn gegaan.