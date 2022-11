Eigenaar pizzeria Sleeuwijk verjaagt overvallers met pizzaschep

Een pizzeria aan de Nieuwe Es in Sleeuwijk is zondagavond overvallen, twee daders stonden op de uitkijk waarna een derde dader de zaak binnenging en geld eiste, toen de eigenaar dat niet gaf dreigde de dader met een koevoet.

De eigenaar die niet onder de indruk was pakte zijn pizzaschep en jaagde de overvaller zijn zaak uit en ging de drie buiten achterna. De gealarmeerde politie is een onderzoek begonnen, verschillende eenheden zijn in de omgeving op zoek naar de daders. Er is geen buit gemaakt. Ook raakte er niemand gewond.