Autobrand zorgt voor veel schade in Grave: opzet in het spel

1/2 Autobrand zorgt voor veel schade in Grave: mogelijk opzet in het spel

Een autobrand heeft zondagnacht in het centrum van Grave voor behoorlijk wat (rook)schade gezorgd nadat het vuur oversloeg naar een huis. Een en ander gebeurde aan de Oliestraat. Vijf bewoners van het huis waar de rook naar binnen trok, werden volgens een 112-correspondent door ambulancemedewerkers uit voorzorg nagekeken. Ze hadden rook ingeademd.

Voor zover bekend hoefde geen van de bewoners naar het ziekenhuis. De politie gaat uit van brandstichting. Een bewoner van het wooncomplex hoorde het brandalarm afgaan, daarna doet hij de deur open en ziet tot zijn schrik rook in de gang. De vlammen van de autobrand slaan buiten tegen de ruiten van de woning aan. Samen met zijn vriendin weet hij het pand veilig te verlaten.

De melding van de autobrand kwam zondagavond laat, iets voor halftwaalf, bij de brandweer binnen. Toen de brandweer in de Oliestraat was, was het vuur al overgeslagen naar het huis. Ook bij een tweede huis klapten de ramen door de hitte van het vuur eruit. Een auto die geparkeerd stond aan de overkant van de straat liep ook schade op.

Onderzoek gaat maandag verder

Het huis waar het vuur naar oversloeg, is volgens een 112-correspondent verdeeld in meerdere kamers die verhuurd worden. De auto die in brand werd gestoken, brandde volledig uit.

Het onderzoek naar de brandstichting is maandag nog in volle gang. De politie is op zoek naar getuigen.