Geef inwoners eigen gemeente voorrang bij woning, vinden meeste Brabanders

Brabant raakt steeds voller en veel Brabanders kunnen geen geschikt huis vinden in onze provincie. Acht op de tien Brabanders vindt dan ook dat inwoners uit de eigen gemeente voorrang moeten krijgen bij het toewijzen van een huis ten opzichte van mensen van buiten de gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant.

Aan het onderzoek deden 947 Brabanders mee van verschillende leeftijden en achtergronden en afkomstig uit alle delen van de provincie. Newcom ondervroeg hen over problemen op de Brabantse woningmarkt.

Net zo lang wachten als ieder ander

Van de ondervraagde Brabanders probeerde 41 procent in de afgelopen vier jaar te verhuizen. Minder dan de helft van hen is daadwerkelijk verhuisd. Er ligt grote druk op de woningmarkt en dat komt niet alleen door Brabanders die op zoek zijn naar een nieuw huis.

De provincie heeft de taak om statushouders onderdak te bieden in Brabant. In sommige gemeenten in Nederland krijgen statushouders met voorrang een woning toegewezen. 73 procent van de Brabanders vindt dat statushouders zich moeten inschrijven voor een woning en net zo lang moeten wachten als ieder ander.

Bij Oekraïense vluchtelingen ligt dit percentage lager. Iets meer dan de helft van de Brabanders vindt dat Oekraïense vluchtelingen net zo lang moeten wachten als anderen.

Betaalbare woning onmogelijk

Ook voor expats is onze provincie aantrekkelijk om te wonen. Vooral de Brainportregio is in trek. De toestroom van expats en internationale studenten wordt in Zuidoost-Brabant dan ook gezien als een van de oorzaken van de oververhitte woningmarkt.

71 procent van de Brabanders in Zuidoost-Brabant vindt dat de toestroom van expats ervoor zorgt dat het onmogelijk is om een betaalbare woning te vinden in de regio Eindhoven. 72 procent vindt dan ook dat inwoners uit de eigen gemeente voorrang zou moeten krijgen op expats bij het verkrijgen van een huis.

Volgens 66 procent van de Brabanders in Zuidoost-Brabant moeten Nederlandse studenten voorrang krijgen op internationale studenten bij het vinden van een kamer. Een op de zes vindt dat instellingen moeten stoppen met het actief werven van internationale studenten door het tekort aan studentenkamers.

Wie mag er voor?

Het is dus druk op de woningmarkt. Maar wie gaat er voor? Als het aan de Brabanders ligt, is het duidelijk: acht op de tien Brabanders vindt dat inwoners uit de eigen gemeente voorrang moeten krijgen bij het toewijzen van een huis. Opvallend is dat met name ouderen hier relatief vaker achter staan, 84 procent van de vijfenzestigplussers is het hier mee eens.

Woondebat

Woningnood is een breed probleem. De woningcrisis staat dinsdagavond centraal in het debat dat Omroep Brabant houdt op de Technische Universiteit Eindhoven. Daarbij komen deskundigen en betrokkenen aan het woord.

Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom om het debat bij te wonen in het hoofdgebouw Atlas. Vanaf 20.00 uur start de tv-opname en na afloop is er voor gasten en publiek gelegenheid om nog even door te praten. Het Woondebat van Brabant wordt uitgezonden door Omroep Brabant op zaterdag om 16.00, 19.00 en 22.00 uur en zondag om 11.00 en 16.00 uur. Online is het debat te zien op de site en app van de regionale omroep.