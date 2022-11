Eerste nachtvorst in Brabant: -1,4 graden

In Woensdrecht is in de nacht van zondag op maandag de eerste nachtvorst van het najaar gemeten. Op de vliegbasis daalde de temperatuur tot 1,4 graden onder nul.

Op de andere drie officiële meetstations in Brabant bleef het net boven 0. In Eindhoven werd het 0,7 graden, in Volkel: 0,1 graden en in Gilze-Rijen 1,0. Aan de grond werd het in Eindhoven het koudst. Op 10 cm hoogte werd een temperatuur gemeten van -4,8 graden. Stuk zachter

Volgens weerman Johnny Willemsen van Weerplaza is dit de eerste officiële nachtvorst van het najaar. “En voorlopig de laatste. Komende dagen gaat het regenen en wordt het een stuk zachter.”

Aan de grond was het nog kouder dan de officiële meting. (Foto: buienradar.nl)

