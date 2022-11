Willy en René: 'Feyenoord wel herfstkampioen maar geen titelkandidaat'

PSV heeft 2022 afgesloten met een zeperd tegen AZ. "Dik verdiend", zeggen PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Door het falen van PSV is Feyenoord nu de koploper en ook herfstkampioen. Maar de landstitel gaat volgens de broers niet naar de Kuip. "Feyenoord haalt het niet en Ajax ook niet dus moet de schaal wel naar Eindhoven komen."

Drie PSV'ers reizen er dus met Oranje af naar het omstreden WK in Qatar. Willy en René gingen in 1978 met het Nederlands Elftal naar Argentinië terwijl er ook op dat WK veel kritiek was vanwege de mensenrechten. "Freek de Jonge probeerde ons nog tegen te houden op Schiphol", herinnert Willy zich. "Maar we waren hem te slim af. Oh, wat was hij boos hahaha".

Hoe Oranje de cabaretier te slim af was en wie er volgens Willy en René wereldkampioen gaat worden, hoor je deze week in de Willy en René Podcast.