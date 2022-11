Marcel was jarenlang slager maar werkt nu als zij-instromer in de thuiszorg

Toen de 57-jarige Marcel Rubens door de coronapandemie zijn baan als slager verloor, maakte hij de overstap naar verpleger in de thuiszorg. Via een nieuwe verkorte opleiding van het thuiszorgbedrijf Interzorg in Oss kon hij na iets meer dan een jaar aan de slag. “Ik zeg niet dat ik het tien jaar eerder had moeten doen, maar ik had nooit verwacht dat de zorg mij zó goed zou bevallen", zegt hij.

Van het verzorgen van een wond tot het aankleden van zijn cliënten. Marcel doet het, onder toeziend oog van een ervaren collega, helemaal zelf. Na een opleiding van veertien maanden werkt hij fulltime voor Interzorg, een bedrijf dat thuiszorg biedt aan cliënten in de regio tussen Rosmalen en Nijmegen. “Ik werkte als slager in de internationale vleeshandel. Door corona verloor ik mijn baan en daarom wilde ik iets heel anders gaan doen”, zegt Marcel terwijl hij steunkousen bij een cliënt aantrekt. “Ik vind het leuk om voor mensen te zorgen en met mensen te werken. Toen dacht ik aan de zorg, omdat mijn vrouw en dochter ook al jaren in deze sector werken."

“Als de opleiding drie jaar had geduurd, had ik het niet gedaan.”

Interzorg wil met een nieuwe verkorte opleiding 'STOER' mensen aantrekken die net als Marcel willen overstappen naar de zorg. Het bedrijf hoopt zo het enorme personeelstekort voor een deel op te lossen. “De thuiszorg heeft niet alleen personeel nodig, maar wij zien ook dat steeds meer mensen behoefte hebben aan zorg aan huis”, legt manager Carine van der Rijt uit, die zich onder meer bezighoudt met personeelswerving bij Interzorg “Wij hebben daardoor extra behoefte aan nieuwe medewerkers. Dan is het niet handig als zij-instromers eerst nog jaren moeten studeren.” De zij-instromers krijgen met hun verkorte opleiding hetzelfde diploma als iemand die een 3-jarige studie volgt. De 57-jarige Marcel zegt daarover: “Als de opleiding drie jaar had geduurd, had ik het op mijn leeftijd niet gedaan. Dan was ik pas op mijn 60e klaar. Ik wilde snel aan de slag."

“Je leert het meeste door het in de praktijk te doen."

Binnen een paar maanden leren de studenten de basiskennis die ze nodig. Terwijl Marcel een wond van zijn cliënt verzorgt, vertelt hij: “Soms ben ik bang dat ik niet genoeg kennis heb om te helpen. Maar ik ben er wel achter gekomen dat je het meeste leert door het in de praktijk te doen." En een voordeel is dat zij-instromers al kennis en ervaring hebben. “De meesten hebben al een groot deel van een carrière achter de rug”, zegt manager Van der Rijt. Of je nu bouwvakker of jurist bent geweest, dat maakt niet uit. “Je hebt onbewust ervaring opgedaan die je ook in de zorg kunt gebruiken.”

“Door mijn werk als slager wist ik al veel van het menselijk lichaam.”

Ook Marcel had onbewust al flink wat ervaring. “Door mijn werk als slager wist ik al veel van het menselijk lichaam. Het klinkt gek, maar dieren hebben natuurlijk ook een hart, nieren en longen. Veel werkt hetzelfde als bij mensen”, legt hij uit. En ook in zijn privéleven heeft Marcel al wat meegemaakt als verzorger. “Mijn vader had door zijn diabetes een enorme wond op zijn been. Die wond moest drie keer per dag opnieuw worden verbonden. Dat deed ik samen met mijn moeder en zus", zegt hij. "Op een gegeven moment moest zijn been eraf en leerden wij hoe je een stompje moet verzorgen. Die kennis komt nu goed van pas." Marcel is de eerste student die de verkorte opleiding mocht volgen. In de rest van dit jaar en volgend jaar beginnen de andere zij-instromers aan hun studie.

Marcel werkt vijf avonden per week in de thuiszorg (foto: Megan Hanegraaf).