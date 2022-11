Verzetsheld Rudi Hemmes (99) overleden: bevrijdde grote delen van Brabant

Verzetsheld Rudi Hemmes is op 99-jarige leeftijd overleden. Als Engelandvaarder was hij betrokken bij de bevrijding van grote delen van Brabant, waaronder Tilburg en de Kempen.

Hemmes was 16 jaar toen de oorlog uitbrak. Hij besloot al snel in het verzet te gaan. Dat leidde ertoe dat hij in 1943 samen met een buurjongen uit Den Haag besloot naar Engeland te vertrekken. Na omzwervingen door Frankrijk, Spanje en Portugal, wisten ze uiteindelijk in februari 1944 Bristol te bereiken.

Daar sloot hij zich aan bij de Prinses Irene Brigade. Een paar maanden later landde Hemmes met die brigade op de stranden van Normandië, waarvandaan ze optrokken naar Nederland.

Als getrainde schutter hielp hij vervolgens mee met de bevrijding van delen van onze provincie, waaronder dus Tilburg. "We leefden in een roes en dachten de hele wereld aan te kunnen", blikte de oorlogsheld later terug op die periode.

Onderscheidingen

Na de oorlog kreeg Hemmes meerdere onderscheidingen voor zijn verdiensten. Ook bleef hij voor Defensie werken. "Hij heeft zich ingezet voor veteranen, jong en oud, en was verweven in alle verenigingen van het Regiment", laat de Prinses Irene Brigade weten. "We herinneren 'onze' Rudi als iemand met hart voor het Regiment."

Hemmes was een van de laatste nog levende Engelandvaarders. In 2019 noemde koning Willem-Alexander hem nog in de Troonrede. Zelf zag Hemmes zich overigens nooit als held. "Ik wilde niet opscheppen. Eigenlijk vond ik dat iedereen iets had moeten doen. Maar ik begrijp ook dat een hoop mensen dat niet konden. Dat je dit niet doet als je verantwoordelijk bent voor vrouw en kinderen."